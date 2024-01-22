بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وشركة مصر للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وقع المستشار باسم دسوقي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بروتوكول تعاون لتقديم العديد من الخدمات السياحية من قبل شركة مصر للسياحة لأعضاء نادي القضاة بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

شهد توقيع البروتوكول اللواء عبد الفتاح صفوت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، والمستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة جنايات أمن الدولة وعضو مجلس إدارة نادي قضاة جنوب سيناء.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الدكتور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بالعمل على نشر وتقديم خدمات شركة مصر للسياحة لكافة الجهات والهيئات الحكومية.