براءة متهم بقتل شخص والشروع في التخلص من صديقه بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، ببراءة عاطل من تهمه قتل شخص والشرع في قتل صديقه بالعجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وصلاح السيد.

وأحالت النيابة العامة المتهم "يونس.ح.ح" 24 سنة عاطل، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل عمدًا، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 26355 لسنة 2022 جنايات العجوزة.

بدأت الواقعة يوم 2022/9/11، بتلقي رئيس مباحث قسم العجوزة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص وآخر مصاب، وبالفحص تبين قيام شخص بقتل شاب والشروع في قتل صديقة بالعجوزة.

تبين من التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا المجني عليه "سيد.م.ع" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه صديقه "محمود. ا. س"، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الأخير، وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا قتله إلا أنه حاد عن هدفه، واصابت إحدى تلك الأعيرة المجني عليه "سيد. م. ع" فأحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت جناية القتل تلك بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليه "محمود. ا. س" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض السلاحين النازيين وذخائرهما، وتوجه إلى مكان تواجده وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة.

كما وجه للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري مششخن فردي الطلقات، وسلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.