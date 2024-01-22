تأجيل محاكمة 64 متهمًا في خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 64 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ" خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "، لجلسة 11 مارس المقبل؛ للاطلاع والاستعداد بناء على طلب الدفاع ولحضور باقي المتهمين مع استمرار حبس المحبوس منهم على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

والجدير بالذكر أن القضية هي رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.