"عذبه وحرق جثته في المقابر".. عاطل يقتل عشيق زوجته بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة الدرب الأحمر، جريمة قتل بشعة، حيث أقبل عاطل على استدراج عشيق زوجته وتعذيبه حتى الموت، ثم إحراق جثته بمقابر الخليفة.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أسرة شاب بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام بمنطقة الدرب الأحمر.

بإجراء التحريات تبين أن آخر مشاهدة للمجني عليه كانت مع العاطل.

بالقبض على المتهم تبين أنه صديق المجني عليه واعترف بتعذيبه وقتله لوجود علاقة بين القتيل وزوجته أثناء فترة حبسه وقيامهما بسرقة أمواله.

وأضافت التحريات أن المتهم عذب زوجته وأصابها بإصابات خطيرة، واستعان بمسجل خطر وحمل جثة القتيل وأحرقها بمقابر الخليفة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.