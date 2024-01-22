نبيل فهمي: رئيس وزراء إسرائيل غير مؤهل للدخول في مفاوضات للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي

تصوير- محمد معروف:

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، تأييده السلام الشامل في الشرق الأوسط وفقا للقرارات الدولية وتعايش الجميع في سلام، وهو ما يتحقق بانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واضاف: لن يتحقق السلام لأي طرف بفرض الأمر الواقع أو تغليب القوة على القانون ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق يجب الشروع في مختلف المحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وشدد على أن رئيس وزراء إسرائيل غير مؤهل للدخول في مفاوضات للسلام، فضلا عن اتخاذ أعضاء حكومته مواقف هدامة وغير مشروعة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في اطار تداعيات العدوان الاسرائيلي علي غزة.

أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة، وشارك فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي.

بدأت الندوة بدقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بناءا على طلب السفير نبيل فهمي.