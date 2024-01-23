الأعلى للإعلام يقرر تشكيل لجنة لوضع معايير تنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تشكيل لجنتين مختصتين بوضع المعايير والضوابط لتنظيم "استخدامات الذكاء الاصطناعي"، و"شئون الإعلانات الطبية" في وسائل الإعلام.

كما قرر المجلس إطلاق حملة وتنظيم ندوات وجلسات نقاشية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، والعقوبات التي تطبق في حال إساءة استخدامها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بمقره في مبني ماسبيرو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.