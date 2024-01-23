بـ 2300 جنيه.. "إير كايرو" تعلن عن رحلات داخلية خلال إجازة منتصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "ايركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني عن تشغيل رحلات طيران إضافية خلال عطلات منتصف العام ليصل تشغيلها إلى حوالي 140 رحلة أسبوعية، وذلك بهدف تسهيل السفر للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر إلى مختلف أنحاء البلاد.

وقررت الشركة عرض أسعار تشجيعية لهذه الرحلات تبدأ من 2300 جنيه للرحلة ذهاب وعودة، وأوضحت الشركة أن هذه الرحلات تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات متميزة للمسافرين، وتوفير خيارات متنوعة من الرحلات لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأضافت الشركة أنها تسعى من خلال هذه الرحلات إلى المساهمة في دعم قطاع السياحة المصري وتعزيز حركة السفر بين مختلف أنحاء البلاد، ولمزيد من المعلومات عن جدول التشغيل والأسعار للرحلات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقمين 2727 أو 090072727.