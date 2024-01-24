النيابة تعاين موقع حادث تصادم "تريلا" و8 سيارات أعلى دائري المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم سيارة نقل ثقيل و8 سيارات أخرى، لتحديد هوية المتسبب في الحادث، كما أمرت بانتداب خبير من مرور الجيزة للوقوف على أسباب الحادث.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الدائري بمنطقة المتحف اتجاه الرماية.

على الفور انتقل رجال المباحث والمرور مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة التريلا واصطدامه بـ 8 سيارات؛ ما أدى لسقوط إحداها.

حادث الطريق الدائري أسفر عن إصابة سائق الجامبو ومرافقه ونُقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

التكدس المروري تحركت معه فرق الاننشار السريع لسحب الكثافات لحين رفع آثار الحادث مع التحفظ على قائد التريلا.