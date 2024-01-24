"جثة بطنها مفتوحة تحت الكوبري".. إحالة 5 متهمين بقتل عاطل بالمنيرة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت نيابة شمال الجيزة، إحالة 5 متهمين لاتهامهم بقتل عاطل وإلقاء جثته أسفل كوبري، إلى محكمة الجنايات.

أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 2223 جنايات المنيرة شمال الجيزة، للمتهمين تهمة قتل المجني عليه "م. ن" عاطل، والتخلص من جثته أسفل كوبري.

ورد بلاغًا لقسم المنيرة بالعثور على جثة أسفل كوبري، فانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين أن جثة عاطل "م. ن" تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أوضحت أن المجني عليه هاتف أحد المتهمين وطلب منه مبلغ مالي 5 آلاف جنيهًا مقابل إعطائه المخدرات ودراجة نارية كانتا بحيازته.

وكشفت التحريات أن باقي المتهمين توصلوا إلى مكان المجني عليه وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء، وأصابوه بجرح قطعي في البطن "فتحوا له بطنه" والتخلص منه أسفل كوبري لإخفاء الجثة.

بعد القبض على المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبدورها أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة لما أسند إليهم من اتهامات.