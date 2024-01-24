إبراهيم عيسى: استعادة لحظات ثورة 25 يناير تجعلنا أكثر حرصا لعدم تكرار الأخطاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه بعد مرور 13 عاما على ثورة 25 يناير 2011، لن يقبل أن يتم تغير هذا المسمى من قبل أي طرف من الأطراف، موضحًا أن الدستور المصري يقول إن 25 يناير و30 يونيو ثورة ولابد من التعامل بهذا الإطار.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "حديث القاهرة"، أنه من باب التوصيف السياسي المرهون بمحددات الثورة وأنها تعمل على تحول بالمجتمع وفي شكله ونظامه السياسي ومساره الاجتماعي، ولذلك لابد أن يكون هناك تناول للثورة لهذا الأمر.

وأشار إلى أنه يستعيد الوقائع والأحداث لهذه الثورة، من خلال الشهادة التي أدلى بها في محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، موضحا أنه يقرأ شهادته في محاكمة مبارك كي يعيد فحص ودراسة وفهم ووعي للاحداث.

وأوضح "عيسى"، أن استعادة هذه الأحداث "25 يناير" تجعلنا أكثر حرص تجاه عدم تكرار الاخطاء التي حدثت في الماضي.