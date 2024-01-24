إهمال مروع.. لميس الحديدي تعلق على حادث المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادث التريلا الطائشة التي دهست 6 مركبات، وأطاحت بـ3 سيارات من أعلى محور المريوطية.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: هذا حادث مرعب وإهمال مروع، بعدما أفلتت من يده الفرامل، متسائلة: "إزاي يطلع السائق على الدائري في هذا التوقيت"؟.

وأضافت: لابد من تغليظ العقوبة، حتى لو مفيش ضحايا أو وفيات فهناك جرحى وفلوس ناس راحت وعربيات دمرت.

وفتحت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقا موسعا بشأن حادث المقطورة الطائشة التي دهست 6 مركبات، وأطاحت بـ3 سيارات من أعلى محور المريوطية.

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