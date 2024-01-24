أخبار مصر

إهمال مروع.. لميس الحديدي تعلق على حادث المريوطية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادث التريلا الطائشة التي دهست 6 مركبات، وأطاحت بـ3 سيارات من أعلى محور المريوطية.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: هذا حادث مرعب وإهمال مروع، بعدما أفلتت من يده الفرامل، متسائلة: "إزاي يطلع السائق على الدائري في هذا التوقيت"؟.

وأضافت: لابد من تغليظ العقوبة، حتى لو مفيش ضحايا أو وفيات فهناك جرحى وفلوس ناس راحت وعربيات دمرت.

وفتحت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقا موسعا بشأن حادث المقطورة الطائشة التي دهست 6 مركبات، وأطاحت بـ3 سيارات من أعلى محور المريوطية.

اقرأ أيضا :

عوض تاج الدين يُعلق على "الوباء إكس": الكوادر العلمية تراقب الوضع

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا