السيسي: "الدنيا غالية بس قادرين نعيش لو نستحمل أكتر هنعيش وهنكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن آراء بعض المسؤولين الاقتصاديين بضرورة إجراء انكماش كبير في الاقتصاد المصري ووقف المشروعات الجاري تنفيذها، تعد من منظور اقتصادي "جيدة".

وأضاف: "كلنا في مركب واحدة وعند إيقاف كافة المشروعات التي يعمل بها 6 ملايين مواطن ونقوم بصرف مبلغ يقدر بـ 1000 جنيه مصري لكل عامل في الشهر بما يعادل تكلفة على الدولة من 5 إلى 6 مليارات في الشهر بما يقدر بـ60 مليار سنويًا، في حين أن هذا العامل قادر أن يجمع مبلغًا أكثر من هذا بكثير وقادر أن يعيش في ظل هذا الغلاء".

وأضاف الرئيس: "الدنيا غالية بس قادرين نعيش لو نستحمل أكتر هنعيش وهنكبر وهنتجاوز هذه المشكلة.. الحكومة طرحت رؤية خلال الأيام الماضية بشأن مشكلة الدولار... الدولار دائما ما يمثل مشكلة كل كام سنة في مصر وهذا يرجع لأن الدولة تقدم الخدمات الأساسية للمواطن مقابل الجنيه في حين أنها تقوم باستيراد هذه الخدمات بالدولار".

وتابع الرئيس السيسي: "الدولة المصرية تحتاج ما يقارب من 3 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري من قمح وذرة وزيت وفول صويا ووقود وكهرباء"، موضحا أن محطات الكهرباء وحدها تحتاج إلى غاز بما يقرب من مليار دولار شهريًا.