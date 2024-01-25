وزير النقل: دخول برج إشارات "أبو تشت" والمنطقة الأوتوماتيكية في الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات "أبو تشت" والمنطقة الأوتوماتيكية بين برج إشارات "أبو تشت" وبرج إشارات "أبو شوشو" في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادي بطول 180 كم.

وتتولى شركة تاليس الإسبانية العالمية تنفيذ الأعمال بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 10 كم وعدد 2 مزلقان.

وأوضح وزير النقل، أن المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا - 3 أبراج ثانوية - 59 مزلقانا)، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 15 برج إشارات رئيسي و1 برج ثانوي إلى الخدمة وهم (جزيرة شندويل - المراغة - طهطا - بلصفورة - "طما - مشطا" - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبو تيج - برديس - البلينا- أبو شوشة - المطيعة - أبو تشت) بطول 148 كم من إجمالي 180 كم ودخول 47 مزلقانًا من إجمالي 59 مزلقانا، لافتا إلى أن برج إشارات "أبو تشت" يتحكم في 42 سيمافورا ضوئيا و26 موتور تحويله و50 دائرة تراك كهربي.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكي) وتشغيل آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، كما يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.