مصدر بـ "الكهرباء": زيادة أسعار ممارسات سرقة التيار بين 50% و100%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بإحدى شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، زيادة قيمة ممارسة الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين 50 و100%، بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من بناير الجاري والتي سيتم تحصيلها فبراير 2024.

وقال المصدر، لمصراوي، إن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار لذلك يجب على أصحاب العقارات تركيب عداد بدلا من سرقة التيار.

وأضاف أنه بدأ بالفعل تركيب العدادات الكودية إجباريًا لضمان حصول الدولة على حقها من الاستهلاك الفعلي وليس قيمة ثابتة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي.

وأكد أن هناك تنسيقًا بين الضبطية القضائية وشركة الكهرباء يتم اتخاذ إجراءات أبرزها التفتيش على أصحاب الممارسة، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع بدأت بالفعل تكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار لتقليل خسائر الكهرباء والتي تعدت 2 مليار جنيه سنويًا نتيجة الفقد الفني والتجاري.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية هي:

1- صورة العقار من الخارج.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي/ جواز السفر.

3- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.