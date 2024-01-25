"اتبرع لأهل الخير".. حيلة سائق و3 سيدات للنصب على سكان الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على سائق و3 سيدات؛ كونوا عصابة للنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية.

تلقى العميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتضرره من شخص اتصل بسكرتير الشركة وتواصل مع المُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، وأنهى المبلغ تحويل بنكى على رقم (مُحدد)، واكتشف عقب ذلك أن الهاتف مغلق وتعرضه لواقعة نصب.

تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق له معلومات جنائية و3 سيدات وأمكن ضبطهم واعترفوا بإرتكاب الواقعة.

أضاف الأول بتأسيس الجمعية والتواصل مع الضحايا هاتفيا لجمع التبرعات منهم لحساب الجمعية وتقوم باقى المتهمات بتحصيلها، كما أرشدوا عن (دفاتر استلام نقدية ، شيكات، تفويض لاستلام مبالغ التبرعات" - 2 دفتر شيكات تابع لحساب بأحد البنوك "خاص بالجمعية"- ختم باسم الجمعية - 6 أختام لأشخاص مختلفين - شريحة هاتف تحمل رقم "مُحدد")

المتهمون ارتكبوا 3 وقائع نصب مماثلة بدائرة قسم شرطة الوراق، وتحرر محضر بالواقعة.

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