المجلس القومي للمرأة يشارك بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يشارك المجلس القومي للمرأة للعام الثانى على التوالي، بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة ال ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ والذي يقام تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة وسوف يتم تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الإستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة " إلى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفاز.

ويضم جناح المجلس ركنًا خاصًا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس تحت رعاية انتصار السيسى وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الإجتماعية والصحية والإقتصادية.

ومن المقرر أن ينظم المجلس ضمن فعاليات معرض الكتاب ايضا ندوتين حيث تحمل الندوة الأولى عنوان "العلامة التجارية الجماعية كأداة للتنمية والحفاظ على التراث" و ندوة أخرى بعنوان " حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني".