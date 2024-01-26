مصطفى بكري: التغيير الوزاري هو الشغل الشاغل للمصريين في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديل أو التغيير الوزاري، هو الشغل الشاغل للمصريين في الشارع الآن وسط تساؤلات كثيرة، متي سيتم التعديل؟، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودة العديد من الوزارات مرة أخرى مثل السياحة والإعلام والاستثمار.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن وفقا للمعلومات الواردة إليه فسيؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية في الأول من شهر أبريل المقبل، مشددا على أنه لابد من إعادة النظر في العديد من الوزارات كما أن الدولة بحاجة إلى وزيرين منفصلين للسياحة والآثار.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن المواطن يعاني ولديها العديد من المشكلات، قائلا:"محتاجين نلم الدنيا".

وشدد بكري، على اهمية اتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من حدة الأزمة الحالية، مبينا أن الرئيس السيسي يبعمل ليل ونهار من أجل مصر ويحمل هموم المواطن البسيط.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا خيار سوى ااستمرار الإنجازات ومواصلة عمليات التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، مشددا على أن الدولة المصرية بحاجة إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الدولة من الانهيار في ظل التحديات التي تحاك بالوطن.