أبرزها مجازاة نائب رئيس حي العجوزة ومشرف النظافة.. قرارات عاجلة لمحافظ الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية؛ للوقوف علي نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وتفقد راشد، وفق بيان الوزارة الجمعة، محيط محطات مترو الانفاق الخط الثالث الجديدة بشوارع السودان وميدان الكيت كات، موجهًا رئيس حي العجوزة برفع كفاءة وتطوير ورصف بالانترلوك لعددًا من الشوارع الصغيرة من متفرعات شارع السودان وتحسين حالة أرصفة المشاة.

ووجه المحافظ، رئيس الحي، بمنع الوقوف والانتظار الخاطئ للمركبات أعلي أرصفة المشاة بشارع أحمد سوكارنو، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا علي منع تجمعات الباعة الجائلين بمنطقة ميدان العالمين لما لها من تأثير علي الحالة المرورية، مع توفير البديل الحضاري للبائعين .

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة برفع كفاءة منطقة بلوكات الأوقاف بشارع السودان بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للظهور بالشكل الحضاري اللائق .

وتابع راشد، نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية وأعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحكمة، موجهًا رئيس الحي بإدراج شارع امتداد أحمد عرابي، والذي يعد ضمن متفرعات شارع السودان في خطة الرصف؛ استكمالًا لخطة المحافظة في رفع كفاءة وإنشاء محاور موازية للطرق الرئيسية، وتفتيت أية كثافات مرورية.

ووجه، برفع كفاءة وتحسين حالة الجزيرة الوسطى بشارع عبد العزيز خلف بالعجوزة ودعمها بالمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة النظافة بذلك القطاع، ورد الشيء لأصله بعددًا من الشوارع التي شهدت أعمال للمرافق.

شملت جولة المحافظ تفقد منطقة معهد القلب، ووجه بمراجعة حالة أرصفة المشاة بالشوارع المحيطة بالمعهد ومنع أية مظاهر للعشوائية، وشدد على رفع كفاءة الأرصفة بشارع محمد رشدي بإمبابة.

كما تفقد راشد، نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل.

ووجه المحافظ، بمواصلة جهود طلاء العقارات، والتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال، بما يعكس الشكل الحضاري اللائق.

وكلف، برفع كفاءة وتطوير إحدي الشوارع الكائنة بجوار قسم الشرطة، وتحسين واجهات عددًا من العقارات المطلة علي محور الفريق كمال عامر بذات القطاع.

وقرر المحافظ، خلال جولته لمتابعة حالة النظافة، مجازاة نائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء ومشرف النظافة للقطاع؛ لعدم متابعة أداء شركات النظافة العاملة بالقطاع، الأمر الذي أدي الي وجود بعض تجمعات للقمامة.

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