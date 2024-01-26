وفاء تطلب الطلاق : "زوجي سبب موت أطفالي الثلاثة.. وعايزة اتجوز واحد تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:

أقامت وفاء دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الطلاق من زوجها مبررة طلبها زوجي سبب في وفاة أطفالنا الثلاثة.

تروي وفاء. ع 29 سنة تزوجت منذ 4 سنوات من محمد . أ 33 سنة موظف بعد قصة حب نشأت بيننا حيث أننا أولاد خالة وبالرغم من صلة القرابة بيننا إلا أن المشاكل بدأت بيننا من أول يوم في الزواج لأنني تزوجت في منزل عائلة زوجي وله 3 شقيقات بنات غير متزوجين، وكانوا يشعرون بالغيرة تجاهي، لدرجة أن لو زوجي اشترى لى أي شيئ؛ يطلبوا منه أن يشتري لهم نفس الشيئ أيضا؛ بالرغم من أنهم يعملون بوظائف ولهم دخل خاص، كما إنني لا أشعر بحريتي داخل شقتي، لأنهم يقيمون فيها طوال اليوم، كما أنهم يستقبلون ضيوفهم عندي بمبرر أن شقتي جديدة وأثاث المنزل جديد، ومن تكرار ذلك أصبحت شقتي شبه "خرابة "وعفشي بات هالك.

أضافت الزوجة : عندما حدث حمل؛ الغيرة ازدادت وكانوا مشغلني خدامة، وعندما اشتكي منهم لزوجي كان يقول أنا أخوهم الوحيد ولا يمكن أن أغضبهم وخالتي ضعيفة الشخصية أمامهم ولا تستطيع عمل شيئ.

وبعد الولادة اكتشفت بأن الطفل مريض والأطباء قالوا أن سبب هذا المرض علاقة القرابة بيني وبين زوجي وبعد 4 شهور مات الطفل وبالرغم من حزني إلا أن شقيقات زوجي لم يرحموني وتعاملوا معي وكأني أنا السبب في وفاة ابني.

استكملت وفاء : حدث الحمل الثاني وتكرر نفس ما حدث في الحمل الأول، و بعد الولادة توفى الطفل الثاني وحدث الحمل الثالث و بعد الولادة توفى أيضا؛ وأصبحت أعيش في جحيم لأن اخوات زوجي يعايرونني بأنه لا يعيش لي أطفال، باستشارة الأطباء أفادوا بأنه لو تزوجت من زوج آخر سوف انجب أطفال سليمة، لأن السبب صلة القرابة فطلبت الطلاق من زوجي ورفض؛ وقال: "لي أنا مش عايز أطفال".

أمام إصراره على الرفض وكوني أشتاق لإحساس الأمومة؛ لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى طلاق تحمل رقم 2619 لسنة 2023 ومازالت الدعوى منظورة.