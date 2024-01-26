مستقبلي ضاع.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل أزمتها مع طبيب لبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

ناشدت الإعلامية ريهام سعيد، الشعب اللبناني بالوقوف معها في مواجهة طبيب التجميل اللبناني، والتي ادعت تعرضها للتشويه خلال إجراء جراحة تجميل في عيادته ببيروت.

وقالت سعيد، عبر حسابها على "إنستجرام": حينما تسبب طبيب مصري في خطأ طبي لإعلامية شهيرة قضت محكمة في القاهرة بمعاقبته بالحبس، وأناشد الشعب اللبناني الشقيق بالوقوف معي لنيل حقى ممن تسبب في تشويه ملامحي.

وأضافت: أنا قضيت أغلب حياتي في بيروت وكل ذكرياتي الحلوة فيها، الشعب اللبناني شعب مضياف وخلوق، ولما تصدر حاجة سيئة من أحد مواطنيه لا يصح التعميم مطلقًا.

وأكملت: الحق مش بيروح.. لبنان اللي علمنا ده من خلاله صموده عبر التاريخ، أنا مش معايا حاجة غير الحق، وأرجو الناس في بيروت تقف مع الحق، مش لازم يكون الخطأ الطبي قطع في شريان، وشي مش هيرجع تاني لكن حقي هيرجع.

وتابعت: فيه ناس بتقولي مش هتعرفي تاخدي حقك، أنا مش بتعالج غير في بيروت، المستشفيات اللبنانية كبيرة وعظيمة وفيها أكبر دكاترة تجميل وأعظمهم، مستقبلي ضاع مش هعرف أمثل تاني ولو حبيت أطلع أمام كاميرا عايزة 30 فلتر.

وكشفت المذيعة المصرية عن التغيرات التي طالت وجهها بعد الإجراء التجميلي على يد الطبيب قبل أشهر، مبينة أنها لأول مرة تظهر في بث مباشر.

وقالت إنها ظهرت كي تثبت أنها تعرضت لتشويه كامل في وجهها، وإنها ستلاحق الطبيب قضائياً.