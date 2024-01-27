بدء تدريب 169 من العاملين في المحليات على 5 دورات تدريبية غدًا بمركز سقارة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، غدًا الأحد، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين من الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ويستفيد من هذه الدورة 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة.

ويحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الثاني منها؛ بما يعادل 12 ساعة تدريب يوميًّا، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كل المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة؛ لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني من الجزء الثاني لدورة إعداد قادة المستقبل، يركز على عدة موضوعات مهمة؛ منها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكي مع الآخرين، والتعرف على بيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار في مصر (جذب المستثمرين- القوانين المنظمة- الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص- التمويل- حساب الربح)، بالإضافة إلى التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاة لاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة (إدارة أزمة هطول الأمطار الرعدية المصاحبة للرياح الشديدة والسيول)، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والأخطاء اللغوية الشائعة فيها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ25 يتضمن أيضاً تنظيم 4 دورات تدريبية؛ وهي: دورة بتكليف رئاسي عن "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام، وطرق التأثير على الجمهور، ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية، ودورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، ويستفيد من هذه الدورات (١١٤) متدربًا من جميع المحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن دورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" يتم تنفيذها بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي VNG، ويستفيد منها 30 متدربًا من مديري الموارد البشرية ومسؤولي التدريب بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات وإجراءاتها وأهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية على تقدير الاحتياجات والاعتبارات الفنية واللوجستية، قبل وأثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات، مشيراً إلى أن التدريب سيتضمن التطبيق العملي للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الـ25 يشهد تنظيم دورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور"، والتي يستفيد منها ٢٨ متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام، لافتًا إلى أن الدورة سيتم تنفيذها على مدار أسبوعين على التوالي وسيركز المحتوي التدريبي للأسبوع الأول على التعريف بأساسيات التحدث والتواصل الفعال اللفظي وغير اللفظي، وتنمية مهارات العرض والإلقاء ومواجهة الجمهور والخوف من الخطابة والتلعثم، والتخطيط والإعداد الجيد للخطابات الناجحة وأساسيات الإقناع، أسس وقواعد التعامل مع وسائل الإعلام والمهارات الشخصية اللازمة لذلك، والتعريف بلغة الجسد والتواصل الفعال وتوصيل الرسالة واستخدام نبرة الصوت، وأنواع الجمهور ومهارات التأثير وتفعيل الإيماءات والتعرف على أسرار نجاح المشاهير من خلال مقاطع الفيديو في العوامل التالية (الإيماءات ولغة الجسد، نبرات الصوت).

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن المحتوى التدريبي لدورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام" والذي سيركز أيضًا على تحليل المحتوى وتقديم مؤشرات ومعاير موضوعية عما تقدمه وسائل الإعلام وخطواته وطرق إعداده وتحليله، والطرق العلمية لإعداد استمارات تحليل المحتوى وطرق تفريغها، وكيفية تحليل البيانات كميًّا وكيفيًّا وإعداد تقارير دورية للخروج برؤية متكاملة للمسؤول ولتسويق جهود الحكومة، وقواعد التواصل مع المؤسسات الصحفية والإعلامية، وطرق عرض نتائج التحليل بشكل جذاب من خلال (إنفجراف)، ويتم خلال الدورة أيضًا تنفيذ عدة ورش عمل حول كيفية جذب انتباه الحضور وترك انطباع قوي والتحدث بطلاقة أمام الآخرين، وكيفية تجهيز اللقاء الإعلامي والفاعليات المختلفة، واستخدامات تحليل المضمون وبرامج التحليل الإحصائي لتحليل البيانات الكمية، وتختتم الدورة بتنفيذ تطبيقات عملية على تحليل الخطاب الإعلامي وقياس الأثر، وعلى حرفية إدارة اللقاءات الإعلامية وفن الخطابة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل على خفض معدل الزيادة السكانية؛ مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي، لما لذلك من تأثير واضح على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحاً أن الأسبوع الـ25 سيتم خلاله تنظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، ويستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المحتوى التدريبي لدورة "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية" يتضمن دور وزارة التنمية المحلية والمحليات، والتعريف بالوضع الحالي للسكان في مصر، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023/2030، والإطار النظري للخطة التنفيذية وبنود الموازنة، بالإضافة كيفية إلى التعريف بعملية صنع السياسات السكانية والتجارب الدولية، ونماذج تحديد وتحليل المشكلات السكانية ونموذج متابعة وتقييم المؤشرات، ودليل عمل دعاة التغيير، وتتضمن الدورة التدريبية أيضًا تنفيذ عدة ورش تدريبية لتحديد أهم القضايا مقارنة بالمستهدفات الكمية بالمحافظات، ولممارسة خطوات عمل دعاة التغيير وإعداد الخطة التنفيذية.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن دورة "الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات، وستركز على التعريف بمفهوم الإدارة الإلكترونية وأهدافها، وكيفية التحول إلى الإدارة الالكترونية، وأمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وما معوقات ومتطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية والفرق بين التزييف والتزوير، والتعريف أيضًا بالأرشفة الإلكترونية وكيفية نشأتها وأنواع نظم الأرشفة وعناصر ومكونات نظام الأرشيف ومراحل الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية، والتعريف بالوثيقة وأنواعها وسرية الوثيقة وتصنيف الوثائق، وطريقة إعداد التصنيف، وتركز الدورة أيضًا على مفهوم الفهرسة وأنواعها والفهرس الإلكتروني والبار كود، وآليات إدارة الوثيقة، والتعريف بالنظم الخبيرة وخصائصها وأنواعها وأهم مجالات التطبيقات ومكونات النظم الخبيرة وعيوبها، وتختتم الدورة بتنفيذ عدة تطبيقات عملية حول عدة موضوعات منها إدارة الوثائق من خلال عمل الباركود ونظام مارك، وحول طرق تأمين الأجهزة والمعلومات، وتقنية المعلومات وأهم التقنيات والأجهزة المستخدمة، وإدارة الوثائق من خلال تطبيق Google Form والتدريب على أنواع الإسكانر، وتطبيق على أهم برامج الأرشفة مع شرح تجربة مكتبة الإسكندرية في تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية.