"دماغها ناشفة ومبتسمعش الكلام".. إحالة المتهم بقتل زوجته "عروس أكتوبر" للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت جهات التحقيق بالجيزة، المتهم بقتل زوجته "عروس أكتوبر" أو كما اشتهرت اعلاميا بـ"ممرضة أكتوبر" بعد 6 أشهر من الزواج إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بقتل زوجته ممرضة أكتوبر، خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث قرر بأنه بالغ من العمر 28 عاما، ويعمل ممرضا؛ حيث تعرف عليها من خلال عملهما سويا في المستشفى، حتى طالبها للزواج، وتزوجا قبيل وفاتها بـ 4 أشهر.

وقال المتهم بقتل زوجته ممرضة أكتوبر: "الخناقات بيني وبينها كانت كتير لكن كنا بنتصالح بسرعة أنا وهي وده عشان الحب اللي كان بينا، وهي كانت كويسة جدا وبتعمل كل حاجة في البيت من أكل وتوضيب ونظافة وحتى العلاقة الزوجية، لكن كان عندها عيب واحد بس أنها عنيدة ودماغها ناشفة ومش بتسمع الكلام".

وكشف المتهم بإنهاء حياة زوجته ممرضة أكتوبر خلال تحقيقات النيابة العامة، ما حدث يوم السادس من إبريل الماضي، حيث قال "يوم الحادث كنا بنفطر عادي وبعد ما خلصنا الفطار حصل بينا خناقة أنا وهي وبعدين لقيتها بتقولي أنا هموت نفسي وأخلص، وجريت على المطبخ تجيب آلة حادة، وأنا جريت وراها لقيتها ماسكة في إيديها آلة حادة، قولتلها بتعملي إيه إنتي دماغك راحت خالص".

وتابع المتهم في اعترافاته، "مسكتها من وشها وبعدين من رقبتها وحاولت أسحب منها الآلة الحادة دي، وهي كانت بتتحرك بجسمها عشان تفلت مني ومرة واحدة لقيت الآلة الحادة عورتها في صدرها، روحت مخرجها من المطبخ عشان ضيق وجريت جبت مناديل من أوضة النوم بس معرفتش انشّف الجرح، فتحت باب الشقة وقعدت أنادي بصوت عالي محدش طلع".

أضاف المتهم: "بعدها اتصلت بأبويا وقولتله وهو طلع جري على فوق، وأول ما دخل راح شايلها معايا ونزلنا بيها كانت أمي جابت عربية تحت وحطيناها فيها وجرينا على المستشفى وهناك لقيت الدكتور بيقولي شد حيلك، واتقبض عليا، مشيرا إلى سابقة تعديه على المجني عليه بالضرب قائلا: أنا ضربتها بالحزام على رجلها قبل كدة".