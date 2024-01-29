كيلو اللحمة بـ400 جنيه.. عمرو أديب: ارتفاعات أسعار السلع أصبحت غير طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن ارتفاعات أسعار السلع أصبحت غير طبيعية، مشيرا إلى أن الدولة لا تتحرك بالشكل الكافي لمواجهة هذا الارتفاع الجنوني.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "اللي بيجرى ده طبيعي أو عادي، ارتفاع سعر الدولار بات مثيرًا للضحك، هيجي وقت السلعة موجودة وأنت مش قادر تشتريها؛ وفي ناس كتير بطلت تشتري اللحمة".

أضاف الإعلامي عمرو أديب، أن القيمة الحقيقية للدولار أمام الجنيه لا تتجاوز الخمسينات والزيادة التي يشهدها السوق الموازي مجرد مضاربات، فيه حالة هيستيرية، الناس بتزق سعر الدولار للارتفاع بسبب الحديث عن سعره.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: هو أنا هخزن جبنه بيضا ورومي؟ أنا النهاردة شوفت مواد غذائية بتتباع بالتقسيط "، مضيفًا: لما كيلو اللحمة يعدي الـ400 جنيه هيبقى في رمضان بكام؟، جشع التجار هيدمر السوق.