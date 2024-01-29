نشرة منتصف الليل| الحكومة تكشف حقيقة وقف الحج والعمرة.. وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار غزيرة تصل للقاهرة ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين والظواهر الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة تراجع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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تخفيف الأحمال وقف الحج والعمرة وصندوق الذهب.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لم يصدر أي قرار من الحكومة بشأن وقف الحج والعمرة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ما زلنا نسير وفقا للجدول الحالي للتخفيف ومدة الانقطاع ساعتين وفي حال وجود أي تغييرات سيتم إعلانها، ونأمل في انتهاء الأزمة في الوقت القريب.

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متحدث الوزراء: المشاورات مع صندوق النقد مازالت مستمرة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لا تزال مستمرة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "المشاورات جارية ونأمل خيرًا".

وأشار إلى أنّ هناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد، يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي، متابعًا: "نأمل في إعلان أخبار إيجابية وسارة خلال الأيام القليلة المقبلة".

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مياه القاهرة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر - مساكن امتداد رمسيس "1 ، 2" - مساكن المهمات - مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد - منطقة استاد القاهرة - أرض المعارض - قاعة المؤتمرات - نادي الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق.. وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين الموافق 29-1-2024 وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.

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