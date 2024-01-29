شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل كنترولات المناطق الازهرية أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادات الابتدائية والاعدادية، حيث من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول الأسبوع المقبل، حيث بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وانتهت يوم الاثنين 22 يناير، في حين انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طالبا وطالبة.
وبيان الرسوب بالنسبة للمعيد يرفق مع الاستمارة الإلكترونية، مع مراعاة عدم وضع الهمزات أو النقاط على اسم الطالب فى برنامج شئون الطلاب حتى لا يحدث خطأ فى الترتيب الأبجدى لكشوف 2ج.
ويمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط التالى
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