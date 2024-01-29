خطوات وضوابط التظلم على نتائج نصف العام بكليات جامعة الأزهر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت بكليات بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 2024/2023.

وأنهى طلاب وطالبات جامعة الأزهر بكليات القاهرة والأقاليم، امتحانات نصف العام بجميع الكليات منتصف الأسبوع الماضي، للعام الجامعي 2024/2023.

وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن التظلمات متاحة لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم بطعون على نتائج امتحانات نصف العام في جميع المواد، شريطة سداد رسوم كل مادة، بعد أسبوعين من إعلان النتائج بالكليات.

وأضاف الشربيني في تصريح لمصراوي، أن قيمة التظلم عن المادة الواحدة 100 جنيه تسدد لخزينة الجامعة، ويستردها الطالب حال الحصول على أي درجات إضافية، مشيرا إلى أن تقديم الطعون على المواد يتم في الكلية التي ينتمي إليها الطالب، مقابل تسديد الرسوم، كاشفا أن التظلم هو إعادة رصد الدرجات فقط، وليس إعادة تصحيح.

ونوه نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه تتم إعادة رصد الدرجات مرة أخرى في حضور الطالب صاحب الطعن، وحال حصوله على درجات إضافية أو وجود جزئيات غير مصححة، يسترد مبلغ الطعن.

وينشر "الخليج 365" خطوات وضوابط التظلم على نتائج نصف العام بكليات جامعة الأزهر، على النحو التالي:

ـ التقدم بالتظلم على النتيجة خلال 15 يوما من إعلانها عبر طلب مقدم لعميد الكلية، مقابل١٠٠ جنيه للمادة الواحدة.

ـ يحق لأي طالب التظلم في عدد المواد التي يرغب فيها.

ـ يقوم عميد الكلية بترتيب وتنظيم التظلمات وعمل كشوف مرتبة.

ـ فحص التظلمات خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلمات.

ـ إعلان نتيجة التظلمات في فترة من عشرة إلى 15 يوما.

ـ إخطار الجامعة بنتيجة التظلمات التي تم قبولها.