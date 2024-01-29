لا تتناولها مع الشاي أو اللبن.. تحذير رسمي بشأن هذه الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن كيفية تناول أدوية "البيسفوسفونات"، وهي فئة من الأدوية التي تمنع تآكل العظام وتقويه، وتستخدم لعلاج هشاشة العظام.

وتشمل هذه المجموعة عددًا من الأدوية التي يمكن تناولها بالفم مثل "الأليندرونيت والرزيدرونيت والإيباندرونيت"، والأدوية التي تحقن وريديًا مثل "حمض الزوليدرونك."

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إنه إذا وصف الطبيب أحد أدوية البيسفوسفونات التي ينبغي تناولها عن طريق الفم؛ فمن الضروري استشارة الصيدلي؛ لشرح كيفية تناول الدواء بطريقة صحيحة بما يضمن الحصول على الفائدة المرجوة منها.

وأشارت إلى ضرورة اتباع بعض النصائح لهذه المجموعة الدوائية بما في ذلك:

* تناول البيسفوسفونات على معدة فارغة صباحًا قبل تناول أي طعام أو شراب أو أي أدوية أخرى بحوالي ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة (فقط يمكن شرب المياه).

* بلع الدواء مع كوب كبير من مياه الشرب العادية، وعدم استخدام المياه المعدنية أو أي مشروبات أخرى كاللبن أو عصير البرتقال أو الشاي أو القهوة؛ حتى لا يقل امتصاص الدواء.

* الحرص على الجلوس بشكل مستقيم، وتجنب النوم أو الاستلقاء لمدة نصف ساعة على الأقل بعد تناول الدواء؛ لتجنب حدوث أي التهابات المريء.

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