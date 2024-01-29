رئيس "الرعاية الصحية" يشارك في افتتاح معرض الصحة العربي بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2024"، والذي يعقد في دبي في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".

واستقبل السبكي، خلال فعاليات الافتتاح، السفير حسام حسين إسماعيل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرائدة في المجال الصحي الإقليمي والعالمي، بجناح هيئة الرعاية الصحية في معرض آراب هيلث.

وأشاد السفير بتجهيزات جناح هيئة الرعاية في معرض آراب هيلث 2024، كما أعرب عن سعادته وفخره بمشاركة مصر ولأول مرة في القطاع الصحي الحكومي ممثلة في هيئة الرعاية الصحية في فعاليات أكبر حدث في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط معرض ومؤتمر الصحة العربي.

وأكد السبكي، حرص الهيئة على المشاركة السنوية في معرض ومؤتمر الصحة العربي كأكبر حدث في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعرض والمؤتمر يُعتبران منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة عالميًا في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف أن "آراب هيلث" يمثل فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات في قطاع الرعاية الصحية في الدول العربية والعالم، بالإضافة إلى التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الطبية.

ودعا السبكي، زوار المعرض لزيارة أول جناح يتبع الهيئة، للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التأمين الصحي الشامل بمحافظات مصر، ودعا أيضًا للاستمتاع بجولات افتراضية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مصر باستخدام تقنية الواقع المعزز، وذلك للتعرف على برامجها المتميزة للسياحة العلاجية.

وأشار إلى أهمية خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، ودعا الزوار للاستفادة منها باستخدام تقنية الهولوجرام مع الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية المصريين طوال فترة المعرض، مؤكدًا حرص الهيئة والمُضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الدولية وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الصحي في مصر، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، ينعقد بحضور أكثر من 50 ألف زائر، وأكثر من 2000 عارض من كبرى الجهات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، ويتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، كما يشمل استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في الصناعة لتعزيز الرعاية الصحية التي تركز على المرضى، كما أن الجناح الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض آراب هيلث هو جناح رقم (C.C 129) Sheikh Maktoum Entrance.