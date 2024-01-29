تهدد الثروة الحيوانية.. ضبط 17 طن أعلاف تسمين مجهولة المصدر بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 17 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أفادت بقيام (أحد الأشخاص) بإقامة مخزن عشوائي "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة للإتجار في الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم دائرة مركز البدرشين بالجيزة)، وضُبط بداخل المخزن (17 طن أعلاف حيوانية تسمين "بادي – نامي – ناهي") بدون فواتير شراء تدل على مصدرها وبدون ترخيص من الجهات المعنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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