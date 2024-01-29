بقصد الحجب.. ضبط تاجر في المنيا بحوزته 7.2 طن أرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تاجر، بحوزته كمية من الأرز داخل مخزن بالمنيا بقصد حجبه عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أفادت قيام تاجر ومالك مخزن سلع غذائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، بتخزين وتجميع كميات من سلعة الأرز داخل المخزن الخاص به بذات الناحية بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وعثر بداخل المخزن على 288 شيكارة أرز حر تزن الواحدة 25 كجم بإجمالي 7.200 طن أرز حر.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.