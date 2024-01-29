ضبط شخص بالشرقية استولى على 10 مليون جنيه من شركة نقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت قيام مالك شركة للمقاولات العمومية - مقيم بمحافظة الشرقية، بإبرام عقود مع إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري بإجمالي 14 مليون جنيه، وعقب استلامه لقيمة العقود امتنع عن استكمال تنفيذها وقام برد 4 مليون جنيه وامتنع عن رد باقي المبلغ من قيمة تلك العقود والاستيلاء عليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.