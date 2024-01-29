سقوط عصابة أجنبية تسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 6 أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات-تحمل جنسية إحدى الدول- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بتضررها من أحد الأشخاص؛ لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة وأقروا بارتكابهم 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.