رسميا.. الإعلان عن شروط إقامة سنتي التهجد والاعتكاف بالمساجد في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك تقام بنفس ضوابط العام الماضي، مشيرًا إلى أن وقت الصلاة متروك للإمام سواء أداء الصلاة بجزء أو غير ذلك بالاتفاق مع رواد المسجد.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيتم التخفيف خلال صلاة التراويح بالمساجد الكبرى مثل سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، مشيرا الى أن سنتي الاعتكاف والتهجد تقام كذلك بنفس ضوابط العام الماضي.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم تكثيف الأنشطة في الأنشطة الدعوية بالمساجد على جميع مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ستتم إقامة صلاة التهجد بقراءة القرآن برواية ورش، والتراويح برواية حفص، شريطة أن يكون الإمام معتمد وتحت إشراف كل مديرية.

ولفت مختار جمعة، إلى أنه سيتم منح إجازة في كتاب الأذكار للنووي في مرحلة ختام الكتاب التي ستتم قبل شهر رمضان المبارك

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