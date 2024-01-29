"التموين": الخميس المقبل آخر موعد لتلقي طلبات تمويل "ورشتي".. وتفاصيل رسالة الوزير لأصحاب الورش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يوم الخميس 1 فبراير 2024، هو آخر يوم لتلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.

ووجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة إلى أصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، والتي نقلها إليهم أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والاعلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع ضمن سلسلة اجتماعات مشروع ورشتي، بحضور الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب والمصوغات، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وأحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، والمهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، وعاطف شمعون مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات، ومن البنك الزراعي المصري، والذي عقد مساء أمس الأحد في مقر وزارة التموين بقصر العيني.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن رسالة وزير التموين مهمة جدًّا وهي اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016؛ والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذًا حتى الآن، وجار استكمال الإجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.

وأضاف كمال أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً أن تأخير التنفيذ جاء للحصول على أفضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.

وأشار كمال إلى أن الفوائد التي تم عرضها من قِبل البنوك على الوزارة كانت 12 و13% مركبة، حتى تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الزراعي المصري بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه، وقد يكون قابلًا للزيادة في حالة تقديم دراسة جدوى وملاءة مالية، وبفائدة 5% متناقصة.

وطالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أصحاب المحلات التجارية سواء تاجر/ مصدر/ مستورد/ مُصنع، في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية، بسرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا على أنه سيتم التفتيش على كل المحلات العاملة في الذهب والفضة، للتأكد من قيامهم بالتسجيل.

وأضاف سليمان: في حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوى الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة بإجمالي عدد الفروع، وهناك مهلة حتى شهر أبريل 2024، حتى يتسنى لهم التسجيل في المصلحة، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قِبل إدارة التفتيش الفني بالمصلحة، لتأكيد تسجيل المحلات في المصلحة، وفي حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.

وقالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، إن المشروع يهدف إلى دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلى 50 ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في القطاع من خلال إصدار رخص تشغيل لتلك الورشة غير المقننة، كما أنه سيتم أيضًا إصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.