ضبط متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و40 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 8 متهمين، بحوزتهم (15.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 13 كيلو جرام لمخدر البانجو- 3 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.