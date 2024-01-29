الراتب 7250 جنيها.. وزير الأوقاف يكشف موعد إعلان نتيجة مسابقة الأئمة 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة الأئمة لعام 2023 خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين ألفي إمام وعامل خلال الأسبوع الجاري، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن راتب الأئمة الجدد يبدأ من 7250 جنيها، فضلا عن منح إعانات إضافية لحملة الماجستير والدكتوراه.

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