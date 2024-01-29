ساويرس تعليقًا على أزمة الدولار: التأخير في القرارات المطلوبة "مصيبة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على أزمة الدولار وعلاج أزدواجية سعر الصرف.

وقال "ساويرس" عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" اليوم الإثنين: "التأخير في القرارت المطلوبة مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه".

وأضاف: "واي محاولة لعلاج إزدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح فالصح هو البداية من سعر السوق السوداء و سينزل تدريجيًا بعد وجود عرض فكل من لديه سوف يوافق علي البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوي السعرين".