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ساويرس تعليقًا على أزمة الدولار: التأخير في القرارات المطلوبة "مصيبة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على أزمة الدولار وعلاج أزدواجية سعر الصرف.

وقال "ساويرس" عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" اليوم الإثنين: "التأخير في القرارت المطلوبة مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه".

وأضاف: "واي محاولة لعلاج إزدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح فالصح هو البداية من سعر السوق السوداء و سينزل تدريجيًا بعد وجود عرض فكل من لديه سوف يوافق علي البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوي السعرين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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