تساقط للثلوج وأقل درجة حرارة فى الشتاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ بداية من الأسبوع الماضي، ومن المتوقع المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم.

وأضافت "غانم"، نتأثر خلال الفترة الحالية بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والبحر المتوسط تعمل على تراجع الحرارة بشكل كبير، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن الحرارة تترجع بداية من اليوم بقيم تصل لـ 2 إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة وتتراوح الصغرى بين 9 و10 درجات في ظل وجود نشاط في حركة الرياح وتصل سرعة الرياح إلى 40 كيلو في الساعة مما يجعلنا نشعر بالبرودة أكثر".

وأكدت أنه يوجد أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية تكون مصاحبة لحبات البرد والثلج، كما تمدت الأمطار على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى.