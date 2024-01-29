أطلق النار على ضابط.. مصرع عنصر إجرامي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة من مروجي المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة سبق اتهامه فى 3 قضايا " قتل – شروع فى قتل - سلاح نارى" ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالأسكندرية.

باستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).