قرار من القضاء في طعن طبيب بقضية إيمان الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة جلسة 16 مارس المقبل، لنظر استئناف طبيب على حبسه سنتين في اتهامه بالتسبب بالأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.

كانت محكمة الجنح (أول درجة) قضت بمعاقبة الطبيب بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مالية في القضية رقم 7691 لسنة 2021.

وأجرى المتهم عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء DMC حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.

وعادت الإعلامية إيمان الحصري إلى عملها بعد عودتها من ألمانيا، حيث أجرت عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من معاناتها الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.

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