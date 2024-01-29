مشاجرة الدم تنتهي بجريمة في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يدر "عمر" أن مشادة كلامية ستكون بداية النهاية. حرب الكلام زادت حدتها وتطورت إلى مشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أردته قتيلا في أوسيم شمال الجيزة.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارًا من مأمور المركز بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم بينت مقتل "عمر.س." 35 سنة، بطعنة سكين إثر مشاجرة. وتمكن المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث من ضبط المتهم وسلاح الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.