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إبراهيم عيسى: قدرة الأحزاب على طرح حلول للأزمة الاقتصادية "منعدمة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه ليس هناك حزب أو تيار سياسي قادر على طرح حلول للواقع الاقتصادي الصعب والأزمة التي تمر بنا، مؤكدًا أن قدرتها منعدمة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحزاب والتيارات السياسية ضعيفة لأسباب من داخلها بأنها أجيال قديمة وخارجها وتغيب عنها الحيوية السياسية، فضلا عن أنه يغيب عنها الآفق السياسية وهي ضيقة مع عدم القدرة على الحراك.

وتابع: "من يدعي من الأحزاب الحضور مهتم دائمًا بالسخط وقدرته على إتاحة وفرض حلول للأزمة هامشي.. ونعيش جفاف رهيب في الأحزاب السياسية والدولة ومؤسساتها قطعًا مسؤولين عنها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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