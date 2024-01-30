مرشح لعضوية مجلس "المحامين": النقابة في حاجة لنقيب يحميها من الأعضاء غير المشتغلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال عبدالمجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، إن الجميعة العمومية تحتاج نقيب يستكمل عملية التنقية ويُفعِّل أكاديمية المحاماة.

وطالب جابر، النقيب القادم بضرورة الحرص على تلبية مطالب الجمعية العمومية واحترام نصوص المواد 49و 50 و50مكرر من قانون المحاماة الخاصة بحصانة المحامي.

وأكد أن المحامين تريد نقيب يقف ضد ما يفرض من رسوم مغالى فيها للغاية وتطالب أيضا بنقيب محام مهنى قوى مترافع سياسى خاصة وأنه منصب سياسى قبل أن يكون نقابى.

وأشار إلى أن عدم تطبيق هذه القواعد واحترام القانون سيؤدي إلى ضياع نقابة المحامين واحتلالها من غير المشتغلين بالشكل الذي يضيع هيبة النقاب والمهنة.

وسبق أن تقدم عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، بأوراق ترشحه على مقعد استئناف القاهرة.

وتابع: "أستهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانونه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي".