"شعبة المخابز" تكشف أسباب زيادة أسعار الرغيف السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال خالد صبري المتحدث الشعبة العامة للمخابز، إن أسعار الدقيق زادت من أول يناير بنسبة 35% بسبب ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال، مما يؤثر ذلك على أسعار الخبز السياحي.

وأضاف "صبري" خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن رغيف الخبز هو سيد المائدة ولا غنى عنه، ويخضع لتسعيرة الدقيق لأنه المدخل الخام الرئيسي المؤثر فيه، والذي يشهد عدة حلقات بداية من المستورد والمتعهد ثم التغليف والتعبئة ومرحلتي تاجر الجملة ثم التجزئة وصاحب المخبز في النهاية هو واجهة الغلاء.

وتابع: "شكارة الدقيق ذات وزن 50 كجم بتعمل تقريبا 850-900 رغيف والشكارة تمنها يبدأ من 1100 جنيه، وهو ما يطلق عليه اسم الدقيق الشعبي، وحتى يتمكن صاحب المخبز يعمل رغيف ويصنع ويكون السعر جنيه ونصف للرغيف بيكون في النهاية صاحب المخبز مش كسبان ولا جنيه في العمل ومع كل ذلك صابر على هذا الأمر حتى تسير الأمور".

وأكد أن أزمة سعر الصرف هي المؤثر الرئيسي في أزمات كافة القطاعات، قائلا: "كل مدخلات الإنتاج زادت ولازم أجور العمال تزيد بما يعادل زيادة في التكاليف تصل إلى 50%".

وأوضح، أن الرغيف الفينو يشمل في مدخلاته ملح وسكر وزيت وخميرة، بالإضافة إلى المرافق بما تشمله من الغاز المياه الكهرباء والعمالة وتكلفة الايجار ووزن الرغيف 40 جرام يباع بسعر جنيه وتحد، والان أصبح بجنيه ونصف، مرادفا: "تكلفة دقيق الخبز الفينو وصل إلى 32 ألف جنيها للطن وزن الرغيف الأول كان 60 جم بسعر جنيه، مؤكدا أنه تم خفض الوزن إلى 40 جرام، بنفس السعر عشان نحافظ على الاسعار ،الان أصبح الوزن 40 جنيه والسعر جنيه ونصف".

وأشار إلى أن الرغيف الشعبي ذو وزن 70 جرام يباع الأن بسعر جنيه ونصف، وزيادته عن ذلك قد يكون مشكلة، مضيفا: "الأسعار في الأماكن الشعبية بتبقى جنيه ونصف للرغيف، بينما تصل إفي أماكن أخرى من 2 الى 3 جنيهات، بسبب فارق إيجارات المخابز في الأماكن الشعبية بالاماكن الأخرى، وكثافة الإقبال، بالإضافة لتكاليف الكهرباء والمياه والعمالة".

وعن الإقبال على الشراء، عقب: "دلوقتي بنلاقي ناس جاية تشتري عيش بـ50 و100 جنيه لأن الرغيف وزنه قل وسعره زاد".

وذكر أن مبادرة كروت الخبز خارج منظومة المدعوم كانت ستكون حلًا ناجحًا، وهي أن تعمل المخابز المدعمة رغيف حر لكن القرار لم يخرج إلى النور حتى الآن ولازال في حيز التنفيذ، وسيكون رمانة الميزان لانه رغيف خاضع لاشتراطات ووزن ومواصفات وخاضع للرقابة.

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