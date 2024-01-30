حُكم جديد من القضاء ضد الفنانة نسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، برفض المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، وتأييد حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.

كانت المحكمة قضت غيابيًا على الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

أحالت النيابة نسرين طافش لأنها بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أصدرت شيكا بنكيًا بتاريخ 30 يناير 2023 لصالح المجني عليها، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

اقرأ أيضًا|

"ملك" تطلب خُلع زوجها: "عاوز يشغلني.. والليلة بـ3000"

"عاشور" يطلب تطليق زوجته: "باعت هدوم بنتها بعد وفاتها"

"دماغها ناشفة ومبتسمعش الكلام".. إحالة المتهم بقتل زوجته "عروس أكتوبر" للجنايات

القصة الكاملة لاغتصاب طالبة على يد 3 شباب في المرج