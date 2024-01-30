أخبار مصر

حُكم جديد من القضاء ضد الفنانة نسرين طافش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، برفض المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، وتأييد حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.

كانت المحكمة قضت غيابيًا على الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

أحالت النيابة نسرين طافش لأنها بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أصدرت شيكا بنكيًا بتاريخ 30 يناير 2023 لصالح المجني عليها، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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