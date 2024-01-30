قرار جديد من المحكمة بقضية وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم المُتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم بأكتوبر، لجلسة 12 فبراير.

وفي وقت سابق، أخلت النيابة المختصة سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

كانت نيابة أكتوبر في وقت سابق، وجهت للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته في حادث مرورى بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور قائلا: أنا كنت عاوز ألحق النزلة، لكن سيارة زنقت عليا فتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

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