"القومي للمرأة" يعقد ندوة حول "العلامة التجارية" بمعرض الكتاب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

يعقد المجلس القومى للمرأة، الثلاثاء ندوة حول "العلامة التجارية الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث، وذلك فى قاعة بلازا 1.

يأتي ذلك فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتأتى الندوة بحضور الدكتورة مروة زين العابدين مدير برنامج الماجستير في تحقيقات الجرائم السيبرانية والمشرف على البوابة القانونية للتشريعات المصرية والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس والأستاذة هبة السيد الشربيني نصار فاحص اول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الإقتصادية ويدير الندوة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة.

فى ذات السياق يواصل جناح المجلس القومي للمرأة إستقبال زوار المعرض بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ إنطلاق المعرض إقبال شديد من السيدات والفتيات وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح ويقوم مسؤولو جناح المجلس بتعريف الزوار بمحتوى المطبوعات المعروضه بالجناح.

وأشاد الزوار بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التى كانت تضم الفتيات علاوة على اعجباهم بمنتجات المشروع القومي للمرأة المصرية التى أثارت إهتمام رواد المعرض.

ويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي أنتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة" إلى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية و الرسم على الخزف و صناعة الصابون وصناعة الاكسسوار.

ويضم جناح المجلس ركنا خاصا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الإجتماعية والصحية والاقتصادية.