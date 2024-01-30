ضبط التاريخ والوقت.. ننشر نصائح مهمة عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من النصائح للمواطنين الذين يقومون بتركيب عدادات كهرباء جديدة، حيث تقوم شركات الكهرباء بتركيب عداد مسبق الدفع لكافة المشتركين الجدد، سواء كان للمشتركين بالمنشآت السكنية والتجارية أو الصناعية.

وينصح الجهاز المواطنين بضرورة التأكد من قيام الفني بتركيب العداد المسبق الدفع بشكل صحيح وعدم تحركه وتثبيته بالشكل الصحيح وذلك قبل مغادرته.

كما يجب مراجعة ضبط تاريخ والوقت المسجل بالعداد مسبق الدفع بالشكل الصحيح، ولابد من وضع كارت العداد مسبق الدفع في العداد والتأكد من سلامته قبل القيام بعملية الشحن حتى لا تحدث أي مشاكل في عملية الشحن القادم.

ويتيح العداد مسبق الدفع للمواطنين مراقبة استهلاكهم بشكل دوري كما يتيح لهم معرفة الرصيد المتبقي ومحاسبتهم وفقا لنظام الشرائح بشكل شهري، حيث إنه يمنع تراكم الاستهلاك وتأخر القراءات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور بعض التراكمات من شهر لآخر، وتؤدي إلى دخول المشترك لشريحة أعلى في بعض استهلاكه.