"عاشور" يطلب تطليق زوجته: "ناشفة معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "عاشور. ح"، 36 سنة، محامي، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبرراً:" عصبية وصوتها عالي وناشفة في تصرفاتها معايا".

يروي الزوج تفاصيل زواجه لمصراوي قائلاً: تزوجت من " سارة. م"، 30 سنة، ربة منزل، بعد التعارف عليها فى مكتبي الخاص خلال زيارتها مع صديقة لها خلال رفعها دعوى قضائية، وجدت نفسي أشعر بالحب والانجذاب لها، وبعد مرور شهرين وافقت على الزواج، وتم بالفعل الزفاف خلال حفل كبير وسط الأهل والأقارب.

أضاف الزوج أنه وجدها سيدة متميزة في كل صفاتها، لكنه فوجئ بطريقتها في الحديث مع الناس "صوتها عالي، وخلقها ضيق، وعصبية"، فحاول التأقلم مع سلوكها لكن الأمر تطور إلى خلافات تدخل فيها الأهل والجيران.

يشكو الثلاثيني تصرفات زوجته، قائلًا في دعواه "مراتي ناشفة في التعامل وصوتها عالي ومش بتسمع الكلام"، وعندما حاول والدها التدخل وحل المشكلة طردته من شقتها.

بعد ازياد الخلافات وتهديد الزوجة وارتفاع صوتها في مكتب شريك حياتها، قرر "عاشور" الانفصال.

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت قم 1575 لسنة2022، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.

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