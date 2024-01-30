مستشار وزير التموين يكشف أسباب وقف تسعير الذهب وموعد تراجع الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

طالب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، بالتريث خلال الفترة الحالية، وعدم الشراء مع بلوغ السعر ذروته، مؤكدًا أن المواطن يلجأ للذهب بسبب ثقته في المعدن الأصفر.

وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن البنوك طرحت شهادات 27%، وهي فرصة جيدة للاستثمار الآمن بعيدًا عن المخاطر.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن المحال لجأت إلى وقف التسعير لمدة يوم أو أكثر، بسبب حدوث بعض المشكلات مع عدد من التجار الأسبوع الماضي، لكنها مشكلة طارئه لا تتكرر كثيرًا وسرعان ما انتهت المشكلة وتم الإعلان عن الأسعار بشكل رسمي.

وأوضح مستشار وزير التموين أن سبب تلك المشكلة هي الارتفاعات القوية في الأسعار بسبب الضغط على الشراء سواء للمشغولات الذهبية أو السبائك، متوقعًا أن تشهد الأسعار استقرارًا وهدوءًا وربما تتراجع، خلال الفترة المقبلة.